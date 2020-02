Kadunud Tiit leiti elusana Pääsküla rabast

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna välijuht Aleksei Veetlev selgitas, et politsei jätkas täna hommikul Tiidu otsinguid kammides läbi parkmetsa Stroomi ranna läheduses. "See tulemusi ei andnud ning ajal, mil olime liikumas teise otsimispaika teatas üks tähelepanelik inimene, et märkas Pääsküla rabas meest, kes on ilmaolusid arvestades liiga õhukeselt riides," rääkis Veetlev.

Kohale liikunud politseipatrull tegi kindlaks, et tegemist on Tiiduga ning ta anti üle meedikutele, kes mehe tervisekontrolliks haiglasse toimetasid. "Suur tänu inimesele, kes ei jäänud ükskõikseks märgates maastikul õhukestes riietes meest, kelle puhul tekkis kahtlus, et ta võib vajada abi. Märkamine, reageerimine ja tegutsemine aitas jõuda selleni, et Tiit peagi tagasi lähedaste juurde jõuab," lisas Veetlev.