Kadri Simsoni volinikuks kinnitamine jäi Europarlamendi reeglite rägastikku kinni

Nimelt algab küsimuse taust sellest, et Simsonile ei antud Junckeri ametiaja lõpuni jäävaks mõneks kuuks eraldi voliniku portfelli. See tähendab, et europarlamendi reeglite järgi ei viinud tema nn kuulamist läbi mitte asjakohase portfelli valdkonna eest vastutav komisjon, vaid seda peaks tegema parlamendi komisjonide esimeeste töögrupp.

Kuid komisjoni esimeeste töögrupi reeglid ütlevad, et see saab tööd teha ja otsuseid langetada vaid ühehäälselt, mis omakorda tähendab: kuni pole tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni esimeest, ei saa töögrupp Simsonit kuulata ja hääletusele suunata.

Kuna praegu toimub europarlamendi viimane täiskogu istung vastu suvepuhkusi, siis viimane võimalus oleks Simsonit kuulata veel järgmisel nädalal Brüsselis. Aga see kõik sõltub, kas sellekski ajaks leitakse lahendus tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis.

On isegi tõenäoline, et Simsoni kuulamine ja ametisse nimetamine leiab nüüd aset alles sügisel, kui juba pannakse kokku järgmise Euroopa Komisjoni portfellide jaotust.