Kadri Simsoni ja Ursula von der Leyeni arutelu keskmes oli majandusega seotud portfell

"Kui eelmisel korral oli meil peaasjalikult juttu minu varasematest kogemustest ministrina ning Eesti suurematest saavutustest Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana, siis nüüd keskendusime konkreetselt minu võimalikule portfellile tulevases komisjonis," ütles Simson Delfile.

Von der Leyenil on tänaseks teada praktiliselt kõikide liikmesriikide volinikukandidaadid ning sellest tulenevalt on portfellide jaotuse plaan konkreetsem.

"Leppisime kokku, et meie vestlus on rangelt konfidentsiaalne ja seda ajani, mil ta avaldab kogu komisjoni struktuuri. Saan aga öelda nii palju, et meie vestluse keskmes oli majandusega seotud portfell," sõnas Simson.

Millal Simsoni volinikuportfell selgub, ei ole praegu veel teada.

ERR kirjutas juuli lõpus, et Simsonit peetakse koos Rumeenia, Poola, Leedu ja Sloveenia poliitikutega üheks võimalikuks energeetikavoliniku kandidaadiks.