Kadri Simson: Ursula von der Leyenist on valesti aru saadud

Simson ütles Delfile, et von der Leyen on nõus sellega, et Hispaaniast tuleb järgmiseks volinikuks olemasolev Hispaania välisminiter, samuti räägib von der Leyen fraktsiooniga Renew Europe läbi, et Taani volinikuna saaks väärilise portfelli Margrethe Vestager. "Järelikult ei võta ta sellist seisukohta, et iga riik peab andma talle ühe või teise, kui ta juba konkreetsete volinike portfellide osas läbi räägib," märkis Simson.

Küsimusele, keda näeks tema siiski võimaliku meessoost volinikukandidaadina, vastas Simson väga üldsõnaliselt. "Ma arvan, et neid inimesi on kümneid ja kümneid, kellel on nii kogemust Euroopa Liiduga kui ka võõrkeelteoskust ja parlamendikogemust, nii et Eestis oleme me väga positiivses olukorras. Meil on väärikaid kandidaate palju."