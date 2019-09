Kadri Simson - särtsuga* naine

Simson ei esinda komisjonis Eesti energiahuvisid - on tore, kui need Tallinnaga kattuvad, kuid energiadirektoriaat peab tagama terve regiooni energiaturvalisuse. Julgeolekuküsimustega tegeles põhjalikult lätlane Andris Piebalgs, kes 2004. aastal EL-i laienemisel energeetikaportfelli kandis, kuid viimased viis aastat energia eest hoolitsenud hispaanlane Miguel Arias Cañete keskendus oma töös just kliimaaspektidele.

Simson avaldas lootust, et von der Leyeni soolised võrdne komisjonikoosseis (13 naist, 14 meest) tagab efektiivse asjaajamise. Edukas naine nentis ise, et tal on veel hulgaliselt arenemisruumi. Oktoobri alguses seisavad tal ees kuulamised parlamendi ees, kus uued saadikud pinnivad Simsonit just endale prioriteetsete küsimuste kohta. Niisiis lubas ta järgmised nädalad pühendada ettevalmistustele ja pärast seda - kui aega üle jääb - minna ka prantsuse keele tundi, et uue kodulinna koridorides enda kohta kirjutatud memole vastata.