Kadri Simson sai Jean-Claude Junckerilt heakskiidu, kuid portfelli talle neljaks kuuks ei antud

"Kuna saaksin volinikuks vaid neljaks kuuks, siis portfelli ei hakata mulle välja töötama, sest me ei jõuaks seda sisustada," selgitas Simson.

Volinikukandidaat Simson ütles, et uuel nädalal toimub tema kandidatuuri kuulamine parlamendis, samamoodi toimuks ka hääletus plenaaristungil tuleval nädalal. Täpsemaid kuupäevi ei teadnud Simson veel öelda.

"Mulle on suur au saada kogemus ka Junckeri juhitavas komisjonis," teatas Simson. Nimelt pannakse sügisel uus Euroopa komisjon kokku, mille presidendikandidaat on Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen.

Von der Leyen teatas eile, et nõuab igalt liikmesriigilt sügisel kahte volinikukandidaati, meest ja naist. Simson ütles, et seisab võrdsete võimaluste poolt ja säärane ettepanek on väga teretulnud. "Olen kogu oma elu võidelnud tugevate meestega ja mõnegi kogemuse sellest saanud. Usun, et see, mida Euroopas soovitakse on Eestist olnud teostatav juba mõnigi aasta," selgitas ta.