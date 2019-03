Kadri Simson: Raimond Kaljulaidi kampaania mõjub talle tuntuse mõttes hästi, aga erakonnale on see halb

Teatavasti kutsus Kaljulaid täna sotsiaalmeedias üles parteikaaslasi mitte toetama võimalikku võimuliitu EKREga. "Kui Kaljulaid midagi hästi oskab teha, siis kampaaniat. See on tema professionaalne taust," lausus Simson.

Ta lisas, et poliitikutel on erinevaid stiile. "Mõni liigub kampaaniast kampaaniasse," viitas ta Kaljulaidile. "Erakonna sees aga on kergem seisukohti edastada kui massimeedias ja suhtlusvõrgustikes. Tuntuse mõttes mõjub see talle isiklikult paremini, aga erakonnale halvemini."

Simson lisas, et erakonna sees toimuvad aktiivsed kohtumised ning käib selgitustöö. "Loobuda nendest foorumitest ja minnes Facebooki platvormile - see on puhtalt tema isiklik valik, mina seda valikut teinud poleks."