Kadri Simson Martin Helme sõnavõtu taustal: vabandan Keskerakonna nimel Eesti naistearstide ees

Üleeile õhtul sõnas Helme ETV "Esimeses stuudios", et Eestis tapetakse igal aastal enne sündi 4500–6000 last, kellel on õigus elule. See number on Helme hinnangul "õõvastavalt suur".

Teema suhtes sõna võtnud naistearstide kohta ütles Helme, et need on "naistearstid, kes kaitsevad oma moraalset palet, olles osalenud süstemaatiliselt nende abortide sooritamisel ja rikkunud sellega oma Hippokratese vannet". "Mina ei ole nõus, et nemad tulevad meile rääkima midagi inimõigustest," teatas Helme.

Arstide liit nõudis talt vabandust, Helme pole avalikult reageerinud. Eile oli "Esimeses stuudios" Kadri Simson. ERR vahendab, et ta vabandas Eesti naistearstide ees. "Kui Jüri Ratas ei ole suutnud või jõudnud Eesti naistearstide ees vabandada, siis ma vabandan Keskerakonna nimel kindlasti," lausus ta ja lisas, et on kokku puutunud paljude pühendunud naistearstidega. "Tõepoolest, mõnikord naise tervis nõuab ka seda, et nad peavad lapseootuse katkestama, aga see ei ole naisele ega arstile mitte mingis mõttes kerge protseduur."

Ratas pole teemal sõna võtnud. Delfi üritas eilse päeva jooksul temalt kommentaari saada, ent tulutult. Riigipea Kersti Kaljulaid sõnas Helme arvamuse kohta oma Facebooki lehel: "Abordiküsimusis võib igal inimesel olla oma sisemine veendumus ja seisukoht. Kuid rünnak meie professionaalse, kutse-eetikast ja seadustest lähtuva arstkonna vastu on lubamatu sõltumata neist veendumustest. Meie kõigi ja eeskätt poliitikute vastutus on, et me oma ühiskonda katki ei teeks."