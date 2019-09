Kadri Simson: ma ei näe mingit põhjust kuulujutte kommenteerida

"Ursula von der Leyen avaldab oma tulevase komisjoni rollijaotuse teisipäeval ning peale seda olen valmis ka faktidel põhinevat olukorda kommenteerima," lisas Simson.

Eile kirjutas Delfi, et Simson saada endale rahvusvahelise koostöö ja arengu portfelli. Rahvusvahelise koostöö voliniku ülesanded on töötada poliitikasuunistega energia ja kliima valdkonnas, rändeteemadega ning töötada demokraatia tuleviku osas.

Seni on räägitud ning ka Simson on ise mõista andnud, et tema volinikuportfell on seotud tihedamalt majandusteemadega.