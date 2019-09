Kadri Simson lahkub riigikogust ja tema asemele tuleb Marko Šorin

Kadri Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue Euroopa Komisjoni koosseisu, kus ta on esitatud energeetikavoliniku kandidaadiks. See aga tähendab, et Simsonil tuleb loobuda enda mandaadist Eesti parlamendis.

„Euroopa Komisjonis tööle asumine tähendab minu eemaldumist Eesti poliitikast ja Riigikogust. Mul on olnud privileeg esindada enda valijaid Riigikogus ja valitsustasandil juba enam kui 12 aastat ja selle aja jooksul on korda saadetud suuri asju. Eesti on liikumas õiges suunas ning areneb iga aastaga. Ei ole saladus, et energeetika on valdkond, mis puudutab lähiaastatel väga tugevalt ka kogu Baltikumi ning seetõttu olen veendunud, et minu uued väljakutsed Euroopas ei jäta külmaks ka minu toetajaid Eestis,“ rääkis Kadri Simson.

Simson valiti esmakordselt parlamenti 2007. aastal ning ta oli aastate jooksul rahandus-, välis- ja riigikaitsekomisjoni liige. Aastatel 2016-2019 täitis Kadri Simson majandus- ja taristuministri ametit ning alates tänavuse aasta aprillist juhtis ta taas Keskerakonna fraktsiooni. 2019. aasta juunikuus esitas Vabariigi Valitsus Kadri Simsoni Eesti ametlikuks kandidaadiks Euroopa Komisjoni tulevases koosseisus. Euroopa Komisjoni ametisseastuv president Ursula von der Leyen esitles 10. septembril oma meeskonda ja järgmise Euroopa Komisjoni uut struktuuri. Nüüd ootavad volinikukandidaate ees kuulamised Euroopa Parlamendis, mis toimuvad oktoobri alguses.