Kadri Simson: alkoholiaktsiisi ei tohi langetada kiirustades

“Alkoholiaktsiisi langetamise mõjude analüüsimine on kahtlemata õige samm, kuid langetamist ei saa ellu viia kiirustades,” sõnas Simson. Keskerakonna hinnangul tuleb arvestada aktsiisi langetamisel selle mõju rahva tervisele, riigieelarvele, alkoholi müügihinnale ning piirikaubandusele. Lisaks tuleb arvestada selle mõjuga Eesti turismisektorile.

“Kui analüüsid toetavad alkoholiaktsiisi langetamist, siis tuleb seda kaaluda,” märkis Simson. Kuigi alkoholiaktsiisi langetamine võib tunduda Simsoni väitel esialgu vajalik samm, tuleb meeles pidada, et alkoholiaktsiisi laekumine on viimastel aastatel olnud stabiilselt 220-250 miljonit eurot. “Väited sadade miljonite maksuraha jõudmisest Lätti, on Reformierakonna poolt väga tugevalt üles puhutud valeväide. Samuti tuleb arvestada, et alkohol ei tohi palkade kasvades muutuda liiga kättesaadavaks,” rääkis ta. Samas tõi rahandusministeeriumi aprilli alguses välja, et vaid tänavu jääb Eesti riigil piirikaubanduse tõttu ikkagi saamata pea 100 miljonit eurot maksutulu.

“Põhimõttega, et piirikaubandusele tuleb panna pidurit, me kindlasti nõustume ning koalitsioonil tuleb leida parim tee selleks,” ütles Simson.