Kadai: viiruseperioodi murekohaks on valehäbi ja häbimärgistamine

Koroonaviiruse leviku algusest peale on terviseametile olnud murekohaks valehäbi ja häbimärgistamine, kinnitas ameti erakorralise meditsiiniosakonna juht Martin Kadai, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Kadai sõnul tehakse nädalas 6000 testi aga sellegipoolest on märke, et mõned kardavad teiste reageeringute pärast testima minna

"Inimene võib seda diagnoosi karta ja see on kõige hullem mis juhtuda saab, kui inimene hakkab oma haigust varajama. Seda haigust on võimalik varjata ligikaudu 80 protsendil inimestest, sest nad ei vaja otseselt haiglaravi või tervishoiuteenuseid. Nad saavad selle haigusega ise hakkama, aga nad lihtsalt kardavad seda diagnoosi, et võib-olla kogukonnas hakatakse neid tõrjuma. Võib-olla on kellelgi tekkinud arusaamine, et neid jälgitakse ja nii edasi," ütles Kadai.

"Sellistel hirmudel ei tohi olla ühikonnas kohta ja selliseid algeid tuleb igal juhul vältida ja ära hoida, sest kui inimesed hakkavad seda haigust varjama, siis me ei suuda seda haigust ka kontrollida," märkis Kadai.

