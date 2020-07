KAART | Vaata, millistest riikidest saabudes tuleb püsida kaks nädalat eneseisolatsioonis

24. juuli seisuga tuleb eneseisolatsiooni jääda inimestel, kes saabuvad Andorrast, Belgiast, Bulgaariast, Hispaaniast, Horvaatiast, Luksemburgist, Monacost, Portugalist, Rootsist, Rumeeniast ja Tšehhist.

Lisaks Euroopa riikidele, on välisministeerium paika pannud ka need riigid väljaspool Euroopa Liitu, kust saabumisel oma liikumisvabadust piirama ei pea. Need on Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Maroko, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa.

Liikumisvabaduse piiramise ehk eneseisolatsiooni arvestamisel vaadatakse, kui palju on viimase 14 päeva jooksul lisandunud nakatunuid 100 000 elaniku kohta. Liikumispiirang ei rakendu siis, kui riigi positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta jääb kahe nädala jooksul vahemikku 16 kuni 17,6.

Teave riikide ja nõuete kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel.