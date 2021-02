KAART | Vaata, millised nakatumisnäitajad on Eesti valdades ja linnades

COVID-19 proovi võtmine Foto: Argo Ingver

Terviseameti andmetel on Eestis viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kõrgeim Pärnu ja Maardu linnades, maakondande lõikes on see kõrgeim Ida-Virumaal. Madalaim näit on aga Otepää vallas.