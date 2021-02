KAART | Vaata, milline on vaktsineerimise tempo meie lähiriikides

31. jaanuari seisuga on Eestist veidi kiiremad olnud leedukad ja soomlased. Leedus on tehtud 92 425 vaktsiinisüsti. Eeldades, et iga inimene vajab kahte annust, piisab praegustest annustest selleks, et vaktsineerida 1,7 protsenti elanikkonnast. Soomes on koroonavaktsiini manustatud 162 277 korral, mis tähendab, et annustest piisaks 1,5 protsendi elanikkonna vaktsineerimiseks.

Eestis on tehtud kokku 38 055 süsti ja nendest piisaks, et vaktsineerida 1,4 protsenti elanikkonnast.

Maailmas laialt levinud näitaja — süstide koguarv — ei anna infot selle kohta, kui palju inimesi on saanud vähemalt ühe doosi vaktsiini ja kui paljud on saanud vajalikud kaks doosi. Eestis oli 30.01 seisuga (avaldatud 31.01) 27 900 inimest, kes on saanud vähemalt ühe doosi vaktsiini, ja 10 155 inimest, kes on saanud mõlemad vajalikud vaktsiinidoosid.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!