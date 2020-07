KAART | Vaata, kus koroonakahtlusega tartlased Tartus ja Narvas ringi seiklesid

Väikese puhangu põhjustanud tartlane käis Tartus ööklubis Vabank ja järgmisel päeval Narva-Jõesuus Meresuu spaas. Sel ajal tal veel koroonakahtlust ei olnud, kuna perearst oli arvanud, et tal on angiin. Kuna viirusele viitavad sümptomid püsisid, siis pöördus ta uuesti arsti juurde ja tegi testi.

23. juulil, kui tartlane veel testi tulemust ootas, otsustas ta kahtlusest hoolimata minna Lõunakeskuses kinno. Seal hoidis ta enda sõnul teiste külastajatega distantsi.

Nädala alguses selgus, et positiivsed proovid andsid kaks tema tuttavat, kes olid koos temaga klubis käinud. Lisaks sai koroonaviiruse ühe tuttava pereliige.

Isolatsioonireegleid eiranu seikles Narvas

Täna aga teatas terviseamet, et lisandunud on veel üks nakatunu. Tegemist on tartlase lähikondlasega, kes hoolimata isolatsioonikorraldusest käis reisil Narvas, kus viibis kokku viis päeva. Selle aja jooksul jõudis ta külastada Ingeri hotelli ja Fama keskust, kus külastas nii KFC-d kui ka Vaba Lava. Haigusnähud olid tal kogu Narva külastuse aja.

Kuna inimene eiras isolatsioonireegleid, siis võib teda terviseameti sõnul trahv oodata.