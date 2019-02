KAART | Vaata, kus EKRE toetajad homme tõrvikutega marsivad

Kogunemine ja tõrvikute jagamine algab kell 19 Vabaduse väljakul.

Rongkäik läbi vanalinna tänavate ning jõuab ligi tund pärast algust tagasi Vabadussõja võidusamba jalamile, kus laulab Tõnis Mägi.

Korraldajad soovitavad rongkäigule võimalusel kaasa võtta Eesti

rahvuslippe. Plakatid ning vabariigi aastapäevale sobimatu sümboolika ja

loosungid palutakse koju jätta.

EKRE juhatuse liikme Siim Pohlaku sõnul on rongkäigule oodatud kõik

Eestit armastavad inimesed. „Tegemist ei ole protestiüritusega, vaid kogu eesti rahva ühise peoga, millega tähistame eestlaste vabadust ja iseotsustusõigust. Tõrvik ehk teejuht pimeduses on vabadusvõitluse sümbol,” märkis Pohlak.

Tõrvikurongkäigu ajal leiab aset ka vastumeeleavaldus: kell 20 ootavad ekrelasi aadressil Harju tn 30 vastumeeleavaldajad tuntud feministi Nika Kalantari korraldatud üritusel nimega "Sädele ja ära ole nats".

"Plaanis on vali muusika, glitter, ruuporid, viled. Seisame ühel tänavanurgal, oleme värvilised ja rõõmsad. Tegu ei ole vägivaldse aktsiooniga. tegu on disrupt strateegiaga. Humoorikad plakatid on teretulnud. Pange end nii värviliselt riidesse kui suudate," kutsub ürituse Facebooki-lehekülg.