KAART | Vaata, kui palju vähem oli Eesti teedel autosid eriolukorra esimestel päevadel

Maanteeamet loendab igapäevaselt sõidukeid sadades punktides üle Eesti. Neid andmeid kasutatakse teede projekteerimisel ja hooldamisel, samuti jõuavad need politsei kätte, kes saab neid kasutada liiklusjärelvalve korraldamisel. Delfi küsis liiklusloenduse andmeid seoses koroonaviiruse leviku ja eriolukorra kehtestamisega Eestis. Delfi kasutusse jõudis 30 püsiloenduspunkti andmed perioodil 2. märts kuni 17. märts. Meenutuseks: valitsus kehtestas Eestis eriolukorra 12. märtsil.

Kõige enam langes liiklussagedus Kuivastu loenduspunktis Saaremaal, mandrile viivate praamide läheduses. Kui 10. märtsil läbis loenduspunkti 1254 sõidukit, siis nädal hiljem vaid 476 ehk 62% vähem.

Reeglina langes liiklussagedus veidi vähem kui veerandi jagu. Kõige vähem langes liiklussagedus Kloogaranna loenduspunktis, mis asub Paldiski ja Keila vahel - napp 6%. Täpsemalt vaata järgnevalt kaardilt. Punasega on märgitud need kohad, kus liiklussagedus langes enam kui 30% ning rohelisega need, kus langus oli väiksem kui 20%.