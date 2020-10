KAART | Uuel nädalal ei pea liikumisvabadust piirama Lätist, Soomest ja Vatikanist Eestisse saabujad

Välisministeeriumi uuendatud reisiinfo järgi ei kehti Eestisse saabudes liikumisvabaduse piirang tulevast nädalast reisijatele Lätist, Soomest ja Vatikanist.

Vastavalt 25. septembril tehtud valitsuse otsusele ei laiene Leedust tulijatele liikumisvabaduse piirang järgmistel juhtudel: kui nad tulevad siia töötamiseks, õppimiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, perekondlike sündmuste puhul või transiidi eesmärgil ning neil pole haigussümptomeid ega teadaolevat kokkupuudet nakkushaigega. Samad erandid hakkavad kehtima ka Läti ja Soome puhul, kui nende nakkuskordaja peaks ületama 25 piiri.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel.

7. augustil uuendas Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse nimekirja, mille alusel on võimalik Eestisse reisida Austraaliast, Gruusiast, Jaapanist, Kanadast, Lõuna-Koreast, Rwandast, Taist, Tuneesiast Uruguayst ja Uus-Meremaalt. Kanadast, Gruusiast ja Tuneesiast reisidest kehtib kahe nädala pikkune liikumisvabaduse piirang. Teistest nimetatud riikidest Eestisse saabudes tulevast nädalast oma liikumisvabadust 14 päevaks piirama ei pea.

1. septembrist saavad COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida.

Soovitused reisimiseks

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest.



Kui reisimine on vältimatu, palub välisministeerium kinni pidada järgmistest põhimõtetest:



• Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt.

• Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvu riigi infoga Reisi Targalt lehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis ja võta vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega.

• Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada.

• Järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist – haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.

• Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral).

• Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.



• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.



• Juhime tähelepanu sellele, et riik võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi lühikese etteteatamisajaga. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda välisriigi esinduse poole või välisriigi vastavate ametiasutuste poole.