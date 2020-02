KAART | Terves Eestis on elektrita üle kuue tuhande majapidamise. Olukord on kõige hullem Saaremaal.

Elektrikatkestus Foto: Rauno Volmar

Elektrilevi teatel on hetkeseisuga elektrita 6164 majapidamist. Kõikide juhtude puhul on tegemist rikkeliste katkestustega, mis on mõjutatud ekstreemsetest ilmastikuoludest.