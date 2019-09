KAART | Tallinn võidab TTV sulgemisega vähe

Eelmine nädal teatas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, et soovitab Tallinna TV sihtasutuse nõukogul kanal sulgeda. Plaani kohaselt jääks kanali kaubamärk alles, aga selle alt toodetud saateid hakatakse näitama teistel kanalitel. Sihtasutuse eelarvet soovib linnapea vähendada poole võrra. "Vabaneva raha suuname haridus- ja sotsiaalvaldkonda", ütles Kõlvart.

Delfi analüüsis kõigi kohalike omavalitsuste 2018. aasta avalike suhete kulusid riigiraha.fin.ee andmete toel.

Selgub, et Tallinn kulutas eelmisel aastal avalikele suhetele enam kui kaks korda rohkem kui kõik ülejäänud omavalitsused kokku. Kui Tartu linn kulutas 412 000 eurot, siis Tallinn enam kui kuus miljonit eurot (sellest Tallinna TV osa oli 3,6 miljonit).

Loomulikult on Tallinn teistest omavalitsustest märgatavalt suurem, ent ühele elanikule taandatuna jäävad Tallinna kulud ikkagi väga kõrgeks. Kui Tallinn kulutas avalikele suhetele pea 14 eurot ühe elaniku kohta, siis Tartu vaid 4,25 eurot. Eestis on ainult üks omavalitsus, mis kulutas avalikele suhetele elaniku kohta rohkem kui Tallinn. See on Kihnu vald - pea 35 eurot iga elaniku kohta.

Kõige vähem kulutas avalikele suhetele Põhja-Pärnumaa vald, vaid 19 senti ühe elaniku kohta. Linnadest oli kõige kokkuhoidlikum Kohtla-Järve, mis kulutas 83 senti ühe elaniku kohta. Üldsumma poolest oli väikseim kulutaja Ruhnu vald - 338 eurot.

Suurt muutust sulgemisega ei kaasne