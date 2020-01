KAART | Sõjaväebaasid, mida Iraan öösel ründas

Al-Asandi sõjaväebaasis on teadaolevalt umbes 1500 USA ja koalitsioonijõudude, sealhulgas näiteks Eesti ja Taani võitlejat. Eesti sõdureid on seal seitse, Taani omi 130. Nii Eesti kui ka Taani on kinnitanud, et nende võitlejad rünnakus viga ei saanud. Kaitseminister ütles täna, et Eesti sõdurid rünnaku ajal baasis ei viibinud, sest olid turvakaalutlustel sealt varem minema toimetatud.

Milliste riikide sõdurid ja kui palju neid rünnaku ajal baasis oli, pole täpselt teada. Seni on Norra kinnitanud, et nende 70 sõdurit olid öise raketirünnaku ajal baasis, kuid keegi viga ei saanud.

Teist USA baasi, mida Iraan öösel ründas, pole nimetatud, aga teadaolevalt maandusid raketid Erbilis nende rahvusvahelise lennujaama lähistel.

Seni pole selgunud, et keegi oleks raketirünnakutes viga saanud. Kui algselt öeldi, et USA sõdurid ei saanud rünnakus viga, sest raketid tabasid piirkondi, kus USA sõdureid ei ole, siis teatas president Trump, et USA uurib, kui ulatuslikud rünnaku kahjud on. Kinnitatud andmetel ei saanud lisaks Taani, Norra ja Eesti sõduritele rünnakus viga Iraagis viibivad Austraalia, Kanada ja Poola võitlejad. Samuti jäid puutumata Iraagi julgeolekujõud.