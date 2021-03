KAART | Reoveeuuringu tulemused koroonaviiruse leviku pidurdumist veel ei näita

Sedapuhku on uuringutulemuste kaardilt välja jäetud Paide, mille sellenädalane proov ei andnud usaldusväärset pilti. Reoveeproove analüüsinud TÜ molekulaarse ökoloogia kaasprofessori Veljo Kisandi sõnul on Paide proovi tõenäoliselt mõjutanud rohke lumesulavesi, mis on inimtekkelise reovee hulka liialt lahjendanud. Ta selgitas, et proovis oli tavapärasest sada kuni tuhat korda vähem ka E. coli baktereid, mida jõuab harilikult inimese seedetraktist reovette suurel hulgal. "Seepärast ei saa Paide proovi koroonaviirusesisaldust tegelikku olukorda peegeldavaks pidada,“ lisas ta.

Reoveeuuringu juhi, TÜ antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on tulemused näidanud valdavalt suurt viirusesisaldust pea kõikjalt Eestist kogutud proovides juba aasta algusest alates. Sealjuures tähendab see mõnes piirkonnas tegelikult väga suurt viirusesisaldust, mistõttu ei saa ka olukorra stabiliseerumisest veel juttu olla.

„Teadlastena saame olukorda jälgida ja nädala-paari jooksul toimuvaid nakatumistrende prognoosida, kuid viiruse leviku peatamine on iga inimese kätes. Hoidume kontaktidest, püsime võimaluse korral kodus ning kanname avalikes kohtades maski – vaid nii saame viiruse levikule võimalikult ruttu pidurit tõmmata,“ pani Tenson kõigile südamele.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Uuring on terviseametile abistav tööriist, andes varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Uuring aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb TÜ koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse TÜ tehnoloogiainstituudi laborites.

Koroonaviiruse reoveeseire kaart, 2021. aasta märtsi esimene nädal Tartu Ülikool