KAART | Põline Ihaste elanik: Vana-Ihastes on väsinud suvilad asendunud eramajade ja mõne väikse villaga

Ihaste elanik ning ligi 40 aastat Tartu linna ehitusjärelevalve spetsialistina töötanud Heldur Ratassepp ütles, et 1968. aastal alguse saanud Vana-Ihaste pole ammu enam pisikeste suvilate rajoon. See on sarnaselt Tallinna piiril asuvale Muuga aedlinnale muutunud perede aastaringseks koduks.

“Ma ütleks, et 80-90 protsenti vanadest suvilatest on ümber ehitatud eramajadeks,” rääkis Ratassepp. Ta märkis, et oluline muutus tuli põlvkondade vahetusega, kui kunagi suvilates aiamaa rajanud inimesed maalapi pärast erastamist kas maha müüsid või krunt pärandati järglastele. Varem olid suvilatel kindlad piirangud, neid võis kütta vaid pliidiga ning majakestel puudusid keldrid. Nüüd on selliseid vaid mõni üksik Vana-Ihastesse jäänud.

“Mu endagi kodu puhul on vaid väike jupp suvilast säilinud, muu on kõik ümber tehtud,” sõnas Ratassepp. Kuigi suurem enamus suvilastest on ümber ehitatud, on näiteks Männimetsa teel üks majake, mille katus ähvardab sisse kukkuda. “Kui ma veel ehitusjärelevalves töötasin, siis proovisin omanikku kätte saada, aga ta oli haige ja viibis kuskil Tartust eemal,” selgitas Ratassepp. Ta on 2013. aastast pensionil.

Üürikese mõttepausi järel nentis Ratassepp, et üks-kaks maja on Vana-Ihastes veel, mis on kehvas seisus ja vajaksid hädasti hoolitsevat kätt. Ühe suvila puhul pole aga selge, kes on täpselt selle omanik, kuna üks omanik suri ning asjaolu, kellele vara pärandati, jäi segaseks.

Vana-Ihastes elab Ratassepa väitel igasuguseid inimesi. On rikkureid, kes vana suvila maha tõmbasid ja selle asemele peaaegu pisikese villa rajasid. On noorperesid, kes jõudumööda endale meelepärase maja ehitavad. On pensionäre, kes kunagi kodu Ihastesse rajasid ning naudivad seni seal elu.