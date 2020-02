KAART | Lumesadu muutis teeolud keeruliseks, libedus tõstis oluliselt avariide arvu

Hetkel on suurimad probleemid Harju-, Lääne-, Rapla-, Paide-, Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Ida-Virumaal.

"Maanteeamet kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad tegelevad lume ja libedustõrjega, ent sellele vaatamata on teed libedad. Seetõttu on õige sõidukiiruse ja sõidustiili valimine eriti oluline ning võimalusel tuleks sõitu üldse vältida," lausus maanteeameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja Erkki Vaheoja. "Kui sõit on vältimatu, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik."

Liiklejatelt palub maanteeamet kannatlikkust ning soovitab võimalusel sellistes oludes oma sõidud edasi lükata. Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolm-neljakordistumisega võrreldes suviste tingimustega. Maanteeamet palub juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.

Enne sõidu alustamist saab teeoludega Eesti eri piirkondades tutvuda läbi teeilmajaamade ja teekaamerate veebilehel tarktee.ee.

Politsei- ja piirivalveamet teatas õhtul kell 19, et tänase päeva jooksul anti häirekeskusele teada 107 liiklusõnnetusest. Neist 63 juhtusid Tallinnas ja mujal Harjumaal. Esialgse info kohaselt inimesed nendes raskelt viga saanud ei ole.