KAART | Kesklinnas asendavad trolliliine 1 ja 5 ajutiselt bussid

Alates neljapäevast kuni 28. veebruarini asendavad trolliliine number 1 ja 5 alates Lille peatusest Kaubamaja ja Balti jaama suunal asendusbussiliinid number 71 ja 75. Ümber saab istuda ajutises peatuses Paldiski maanteel.

Muudatused on tingitud Eesti Raudtee rajatava raudteeviadukti ehitusest Paldiski maantee ja Tehnika tänava ristmikul.

Kesklinna poole suunduvate bussi- ja trolliliinide Lille peatus on 18.–28. veebruaril suletud. Seda asendab ajutine peatus enne Lille tänava ristmikku ligikaudu 150 meetrit enne praegust Lille peatust. Peatus on ümberkorralduste ajal kesklinna poole sõitvate trollide number 1 ja 5 lõpp-peatuseks ja asendusbussiliinide number 71 ja 75 algpeatuseks, ühtlasi on see bussiliinide number 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43 asenduspeatus.

Kesklinnast väljuval suunal avatakse ajutine peatus trollipargi hoone Paldiski mnt 48a piirkonnas ligikaudu 200 meetrit praegusest Lille peatusest edasi. Peatus on ümberkorralduste ajal Mustamäele sõitvate trolliliinide number 1 ja 5 algpeatus ja asendusbussiliinide number 71 ja 75 lõpp-peatus. Lisaks sellele peatuvad ajutises peatuses ka bussiliinid number 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43, neile liinidele on see täiendav peatus.

Lille peatus kesklinnast väljuval suunal töötab bussiliinidele tavapäraselt.

Ajutised muudatused Tallinna ühistranspordiliinidel 18. kuni 28. veebruaril

Trolliliin nr 1 asendatakse alates Lille peatusest bussiliiniga nr 71 Lille – Kaubamaja:

liikumistee Kaubamaja suunal: Paldiski mnt (algpeatus depoosse suunduvate trollide peatuses), Toompuiestee, Kaarli pst, Vabaduse väljak, Estonia pst, Kaubamaja tn

liikumistee Lille suunal: Kaubamaja tn, Rävala pst, Teatri väljak, Estonia pst, Vabaduse väljak, Kaarli pst, Toompuiestee, Tehnika tn, Rohu tn, Telliskivi tn, Ristiku tn, Paldiski mnt, lõpp-peatus Paldiski mnt 48a piirkonnas

asendusliinil tehakse mõlemal sõidusuunal kõik trolliliini nr 1 peatused

Trolliliin nr 5 asendatakse bussiliiniga nr 75 Lille – Balti jaam: