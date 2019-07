KAART | Eesti kaitseväelasi on välisoperatsioonidel hukkunud 12, viga on saanud 126

Malis on nimelt lisaks Barkhane operatsioonile veel ka EUTM ja MINUSMA nimelised missioonid, kuhu on saadetud instruktorid, staabiohvitserid ja viimasesse ka nõustamismeeskond.

Vahemerel toimuvale operatsioonile EUNAVFOR MED on saadetud Eestist logistika staabiohvitserid. EUNAVFOR MED-i ülesanne on piirata Liibüa rannikul tegutsevate inimkaubitsejate liikumisvabadust ning teha süstemaatilisi jõupingutusi, et tuvastada, hõivata ja hävitada alused ja muu vara, mida kasutatakse või on kahtlus, et kasutatakse, isikute ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks või inimkaubanduseks.

Liibanoni operatsioonil UNIFIL on Eesti osalenud mehhaniseeritud jalaväerühmaga koos staabiohvitseridega, ent hetkel on kaitseministeeriumi kinnitusel seal vaid staabiohvitser.

UNIFIL-i ülesanne on ära hoida vaenutegevuste tekkimine, toetada Liibanoni relvajõude Lõuna-Liibanonis ja koordineerida Liibanoni ja Iisraeli valitsuste tegevust selles küsimuses. Samuti on UNIFILi ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepagulaste vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist.

Lähis-Idas viibib hetkel Eestist kolm sõjalist vaatlejat. UNTSO ülesanne on jälgida rahu- ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ning vältida konfliktide eskaleerumist.

Iraagi operatsioonil Inherent Resolve on Eestist kuueliikmeline väljaõppemeeskond ja üks vanemohvitser mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskoonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid. Daeshist lähtuv terrorismioht on tõsine julgeolekurisk kogu Euroopale. Inherent Resolve’i eesmärgiks on Daeshi vastane otsene ja toetav sõjaline tegevus ning operatsioonil osalemisega suurendab Eesti Euroopa ja NATO julgeolekut.