Kaarel Tarand: varjatud rahastamisest rääkides tekib küsimus, millal muutub võlg reklaamiagentuurile laenuks

Eile selgus, et Isamaa deklareeritud reklaamikulutuste ning Emori AdEx reklaamimahtude mõõtmistulemuste vahel on suured käärid. Asjatundjad spekuleerivad võimaluse üle, et erakond on saanud kampaaniaks varjatud rahastust.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand sõnas, et poliitiliste konkurentide seas hakkas kahtlustamine juba enne valimisi. Komisjonile laekus vihjeid Isamaa kohta, nagu näiks, et sellel erakonnal rahaliselt midagi ei klapi. Siiski ei olnud midagi konkreetset, kuid nüüd kui kuu alguses esitati aruanded, saab andmeid omavahel kõrvutada kuni raamatupidamisdokumentideni välja.

Tarandi isiklik arvamus on, et see võiks olla piisav menetluse alustamiseks. "Komisjoni käes on muidugi pisut rohkem dokumente, kui avalikkusele teada on," sõnas Tarand, viidates, et menetluse algatamise otsuse tehakse mai keskel.

Tegemist pole sugugi harukordse juhtumiga. Samasuguseid kahtlusi on varem väljendatud ka teiste erakondade kohta. Näiteks 2013. aasta kohalike valimiste aegu kahtlustati varjatud rahastamises sotsiaaldemokraate, kuid selle kohta polnud piisavalt tõendeid ja komisjoni menetlus rauges.