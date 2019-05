Kaarel Tarand: kaaluda võiks taas erakondade rahastamise muutmist

Tarand selgitas "Esimeses stuudios", et kuna iga mandaat riigikogus toob erakonnale riigieelarvest umbes 50 000 eurot aastas ja nelja aastaga seega 200 000, siis peaks see olema ka maksimaalne kulutus enne valimisi mandaadi kohta, vahendab ERR. Tegelikult peaks sellest rahast jääma üle ka muudeks kulutusteks.

Kõik parlamenti pääsenud erakonnad, rääkimata neist, kes sisse ei saanud, on Tarandi sõnul kampaaniatele kulutanud ülearu palju.

"Kui võtame parteid kokku - viis erakonda riigikogus -, siis nad kulutasid ju nelja aasta taguse ajaga võrreldes kaks ja pool miljonit rohkem kõigi 101 mandaadi saamiseks. Pluss veel need, kes välja jäid. Nii et mandaat on läinud keskeltläbi kallimaks," selgitas ta.

"Kui me iga nelja-aastase tsükli lõpus tõdeme, et jälle on asi halvemaks läinud, et erakonnad on jälle sügavamal miinuses, jälle oma kulutamist ei suudeta ohjeldada, siis küsime teiselt poolt selle riski hindamise kohta - milliseid riske see ühiskonnale sisaldab, kui erakonnad on sellised suurvõlglased kogu aeg," lisas Tarand.