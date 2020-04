Ka valitsus on kaitstud: riigikantselei töötaja õmbles ministritele maskid

Briti peaminister Boris Johnson teatas märtsi lõpus, et haigestus koroonaviirusse ja eile viidi ta haiglasse uuringutele. Mitu Johnsoni valitsuse ministrit on juba varem koroonaviirusesse nakatunud ja jätkanud tööd karantiinis olles.

Eestis on riigijuhtide haigestumise vältimiseks kasutusele võetud mitmed abinõud: istungitel suurema vahemaa hoidmine, maskid ja videosilla võimalus.

Valitsuse kommunikatsioonikeskus selgitas Delfile ,et istungid ja kabinetinõupidamised on korraldatud ümber nii, et valitsuse istungisaalis viibiks füüsiliselt nii vähe inimesi kui võimalik. Selleks, et ministrite töökohtade vahel suurendada vahemaad, istusid õiguskantsler, riigikontrolör ja riigisekretär ümber istungisaali täiendavate laudade taha. Nendel töökohtadel varem töötanud riigikantselei ametnikud jälgivad istungit või kabinetinõupidamist videosilla teel teisest nõupidamise ruumist. Soovi korral saavad ministrid ja ettekandjad nõupidamisest osa võtta videoühendusega.

Riigikantseleist teeb istungisaalis tööd neli inimest: istungiosakonna, peaministri büroo ja valitsuse kommunikatsioonibüroo ning IT toe töötaja. Riigikantseleil on valitsuse töö toetamiseks videokonverentsi lahendus olemas, turvalisuse kaalutlustel me selle tehnilist kirjeldust kahjuks avalda ei saa.

Lisaks õmbles riigikantseleis eriolukorra tõttu kaugtööd tegev kolleeg nädalavahetusel valitsuse liikmetele taaskasutatavad maskid. Maskid on valmistatud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti juhiste järgi. Samuti on valitsuse käsutuses Tartu mööblitootja Bellfire OÜ kingitusena saadetud TTJA juhiste järgi valmistatud maskid.

Peaministri turvalisust hoitakse täiendavalt näiteks ka sellega, et muidu tavapärased maakonna-visiidid toimuvad virtuaalsel teel. Peaministril on kavas sellisel viisil külastada kõiki Eesti maakondi. Algus tehti virtuaaltuuridega 3. aprillil, kui Saaremaa, Kihnu, Ruhnu, Hiiumaa ja Narva juhtidega arutati COVID-19 levikust tingitud olukorda ja riigi tuge. Täna on peaministri virtuaalvisiidi fookuses Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused.