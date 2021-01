Ka koroona läbi põdenud inimesed saavad uue kokkupuute järel teate, et peavad isolatsiooni jääma

Sellegipoolest saavad nad pärast koroonahaigega kokkupuutumist jätkuvalt ametliku teate, et peavad lähikontaktsena kaheks nädalaks isolatsiooni jääma, vahendab ERR.

"Täna see andmebaas ei võimalda automaatset seostamist ehk kui oldi uuesti lähikontktis ja eelnevalt on läbi põetud, siis automaatset seostamist täna andmebaas ei võimalda, aga loodame nende arendustega lähiajal jõuda ka nii kaugele, et see protsess toimuks kiiremini ja automaatsemalt," põhjendas teadete saatmist terviseameti nakkushaiguste seire osakonna juhataja Hanna Sepp.

Kuniks uus lahendus pole veel tööle hakanud, soovitab Sepp võtta inimestel ühendust terviseameti inspektoriga, kes saab isolatsioonikohustuse maha võtta.

Sepa sõnul annab koroonatest kuni 67 päeva pärast nakatumist positiivse tulemuse. Seetõttu tuleb neil, kes enne Eestisse tulekut on haiguse läbi põdenud, teha küll koroonatest, kuid piiriületamise järel isolatsioonikohustust neil ei ole, kui nende arst on andud neile tõendi tervekstunnistamise kohta.

