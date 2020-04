Ka Ida-Virumaale jõudis viirus kurikuulsalt Võru juubelipeolt

7. märtsil toimunud ligi 80 osalejaga juubelipeolt hakkas viirus üle Eesti levima. Peole tõid viiruse nii Saaremaal võrkpallimängul ja NOM festivalil käinud kui ka välismaalt tulnud inimesed.

Viroloog Andres Merits ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et Võru juubelipeol olid viiruse levimiseks ideaalsed tingimused ning nakatuda võis kuni 70% osalejatest.

Terviseameti Ida Regiooni juhataja Marje Muusikuse sõnul diagnoositi Ida-Virumaal koroonaviirus esimesena Iisaku aleviku elanikel, kes olid käinud Võrus juubelipeol. Iisaku asub Alutaguse vallas ning Ida-Virumaa omavalitsustest on koroonaviirust seni kõige rohkem diagnoositud just Alutaguse valla elanike seas, kus on positiivse diagnoosi saanud 25 inimest.

Iisaku lähedal asub Alutaguse hooldekodu, kus elab ja töötab ka Iisaku elanikke. Tänase seisuga on Alutaguse hooldekodus tuvastatud viirus 15 elanikul ja kahel töötajal. Viis haigestunut on haiglaravil, üks surnud.

Alutaguse hooldekodu läks karantiini viis päeva pärast saatuslikku juubelipidu – 12. märtsil. Järelikult võis viirus hooldekodusse jõuda Iisakus nakatunud külastajate või töötajate kaudu. Muusikus oletab, et viirus võis levida ka pakkide toomisega. Hooldekodu veebilehel on aga kirjas, et karantiiniajal ei anta pakki elanikule üle enne, kui toomisest on möödas 72 tundi.

Kolmes hooldekodus nakatunud

Ida-Virumaa hooldekodudest korraldati laustestimine neljas asutuses. Kohtla-Järve vanurite hooldekodu tulemusi veel oodatakse, kuid lisaks Alutagusele tuvastati viirus ka Narva ja Aa hooldekodudes. Narva hooldekodus diagnoositi koroonaviirus viiel hoolealusel ja kahel töötajal, Aa küla hooldekodus tuvastati viirus kahel hoolealusel.

Marje Muusikuse sõnul olid ülejäänud 37 juhtumit varasemate nakatunute lähikontaktsed ning lisaks ka need inimesed, kes olid hiljuti tulnud välismaalt tööreisilt. “On juhuseid, kus abikaasad on viiruse välismaalt Eestisse toonud,” selgitas Muusikus. “Need on näiteks autojuhid, sest kaubaliiklus ju toimib.” Ta lisas, et üks nakatunu tuli äsja Rootsist, teine Inglismaalt.