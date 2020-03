Ka homme võib e-õppes tõrkeid olla, ministeerium soovitab asja rahulikult suhtuda

"Vaatamata sellele, et kõik osapooled on end parimal võimalikul moel end ette valmistanud, on käesolev nädal kõigi jaoks väga uus olukord," selgitas Otsmaa Delfile tänaseid probleeme e-õppes.

"Nüüdseks on eKooli puhul tagatud piisav jõudlus õpetajate jaoks, õpilaste ja lapsevanemate rollides võib olla tavapärasest aeglasem. Viimasega tegeletakse aktiivselt tagamaks kestlikku lahendust nii, et tänasele hommikule sarnaseid probleeme enam ei tekiks," ütles Otsmaa.

Paanikasse ei maksa Otsmaa sõnul sattuda. "Suhtlust kooli, kodu ja õpilase vahel on mõeldav korraldada vajadusel ka muul viisil. Stuudium toimib hetkel ootuspäraselt. Juhul, kui kohe e-õppesse süsteemidesse sisse ei saa, tasub mõne aja pärast uuesti proovida," teatas Otsmaa.

Selleks, et planeeritud õpe soovitult toimiks, on võimalik küsida koolilt või õpetajalt ka nädala õppeplaani, mis ei vaja pidevat online’is viibimist ja millega nädala jooksul saab tegeleda.

Ootuspäraselt toimib ka Opiq ja Foxacademy keskkonnas. "Kuid sinna logimine eKooli kontoga võib olla aeg-ajalt häiritud – sellisel juhul on võimalik kasutada muid pakutud autentimisvõimalusi," pakkus ta.

Täna hommikul algas üle riigi ligi 150 000 õpilasele distantsõpe, sest riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on koolid suletud esialgu 1. maini. Kuidas distantsõpe täpsemalt välja näeb, saab lugeda siit.