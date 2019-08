Ka Aivar Riisalu tahab oma autosse laetud tõukeratast

Riisalu sõnul oleks suurim probleem elektriühenduste saamine headesse asukohtadesse, sest see tähendaks Elektrileviga lepingu sõlmimist ning kaablite paigutamist, aga "kõik, mis puudutab selliseid kapitaalseid asju, need on kahjuks linnaruumis oluliselt vastikumalt keerulisemad probleemid, kui nad olema peaks".

"Tegelikult me saame päris lihtsate vahenditega muuta meie liikluspilti arvestatavalt inimlikumaks," toetas abilinnapea elektriliste tõukerataste rendiäri ning lisas, et kaalub ka ise linnas asjaajamiseks kodust laetud tõukeratta auto pagasiruumis kaasa võtmist.

Elektrilisi tõukerattaid rendib Bolt Tallinnas välja alates juuni keskpaigast, lisaks opereerib firma nendega ka Pärnus, Riias, Vilniuses, Pariisis ja Madridis.

