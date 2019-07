Juubelipeo avakontserti nautis 82 000 inimest

Politseil tuli põhiliselt tegeleda kaotatud ja leitud asjade ning eksinud lastega. Homset silmas pidades tuletavad korraldajad meelde, et lauluväljaku pääslate juures on lisaks turvatöötajatele ka G4S vabatahtlikud, kes juhendavad ja suunavad külastajaid ning jagavad väikelastele mõeldud käepaelu, millele saab vanem oma telefoninumbri kirjutada. Kui laps peaks rahvamassis saatjad silmist kaotama, siis käepaelal oleva kontakti abil on võimalik laps saatjaga kiiremini kokku viia. Käepaelu võib küsida ka Oru värava juures asuvast infopunktist.