Justiitsminister teeb ettepaneku lubada poliitiline välireklaam ka aktiivsel valimisperioodil

Justiitsministeri sõnul on mõlema keelu peamine tulemus olnud see, et politsei on valimiskampaania ajal vähem aega ja jõudu tõsiste kuritegude uurimiseks. „Kui keelud kehtetuks tunnistatakse, saab politsei vabanevat ressurssi kasutada tähtsamate ülesannete täitmiseks. Seepärast on mul hea meel, et saan nüüd need mõttetud ja bürokraatlikud piirangud ajaloo prügikasti saata,“ sõnas Aeg.

Poliitilise välireklaami keelu tühistamine on eesmärgina kirjas ka koalitsioonilepingus ja valitsuse 100 päeva tööplaanis.