Justiitsminister Raivo Aeg: Saaremaa piirangute leevendamine on põhjendatud

Samas näitavad arvud, et viiruse levik Eestis ja Saaremaal on aeglustunud ning seetõttu on põhjust leevendada ka Saaremaale kehtestatud täiendavaid piiranguid, teatas Isamaa.

„Põhjus, mis Saaremaa piirangud on seni töötanud peitub paljuski selles, et inimesed ise on käitunud vastutustundlikult ning seatud piirangutest kinni pidanud. Kui me jätkame liialt karmide piirangutega põhjendamatult kaua, siis muutub ka inimeste endi suhtumine ning see võib viiruse levikut hoopis soodustada. Ma ei näe täna põhjust, miks saartel peaksid võrreldes Mandri-Eestiga kehtima eripiirangud toitlustuse, majutuse ja teeninduse osas,“ ütles Aeg. Samuti lisas Aeg, et maikuus tuleb kaaluda vaba liikluse taastamist mandriga kõigile Saaremaa elanikele.

Aegi sõnul on praegu õige astuda samme selleks, et alustada tagasipöördumist normaalse elukorralduse juurde. „Peame pidevalt jälgima piirangute leevendamise mõju nakkuse levikule ja riskigruppi kuuluvate inimeste tervisele, kuid tavapärase elurütmi ja majanduse taastamine on oluline, sest see tagab inimestele töö ja sissetuleku."

