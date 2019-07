Justiitsminister nimetas Karin Talviste riigiprokuröriks

Riigi peaprokurör Lavly Perling on korduvalt rõhutanud kannatanute kaitse ja alaealiste erikohtlemise tähtsust kuritegevusevastases võitluses. „Karin Talvistel on oskused, teadmised ja ideed, kuidas õigus- ja sotsiaalsüsteem Eestis kuriteoohvrite kaitseks ja toetuseks veel paremini kokku siduda, et riik tervikuna seisaks inimeste õiguste eest. Ta on oma tööd siiani prokurörina teinud tulemuslikult ning hoolivalt ning nüüd on tal võimalik seda jätkata üleriigilise praktika kujundamisel ja seda koostöös kõikide teiste organisatsioonidega, kes selles vallas tegutsevad,“ sõnas Perling.

Riigi peaprokurör lisas, et juba mitu aastat on prokuratuuris eraldi rahvusvahelistele finantskuritegudele spetsialiseerunud riigiprokurör, spetsialiseerunud riigiprokurörid tegutsevad organiseeritud kuritegevuse- ja korruptsioonivastases võitluses ning ka rahvusvahelise koostöö valdkonnas.

Riigiprokurör Karin Talviste sõnul saab tema põhiülesandeks olema kannatanute, sealhulgas alaealiste kannatanute parem kaitse, aga ka lähisuhtevägivalla valdkonnas menetluspraktika ja põhimõtete ühtlustamine. „Lähisuhtevägivald on üks nendest kuritegudest, mis puudutab inimest kõige lähemalt, sest enamasti toimub see koduseinte vahel, kus peaksime saama tunda end kõige turvalisemalt. Igal inimesel, nii täiskasvanul kui lapsel, on õigus elada vägivallavaba elu. Usun, et saame inimesi aidata, kui oleme kiired ja efektiivsed. Minu eesmärk saabki olema üle Eesti parimate praktikate kogumine ja rakendamine,“ sõnas Talviste.