Justiitsministeerium sai Norralt ja Euroopa Majanduspiirkonnalt 4,7 miljonit eurot noorte õigusrikkumiste vähendamiseks

"Noored on enamasti impulsiivsemad ja neid on kergem mõjutada kui täiskasvanuid. Seetõttu tuleb nende õigusrikkumistele ka teisiti reageerida. Õigusrikkumisele tuleb reageerida viisil, mis suunaks noort uutest õigusrikkumistest hoiduma. Noor peaks saama aru, mida ta on teinud, mõistaks oma tegude tagajärgi ja võtaks nende eest vastutuse," ütles justiitsminister Raivo Aeg.

"Selleks, et noorte õigusrikkumisi vähendada, tuleb esiteks suurendada kogukondlikku panust ja teisalt vaadata kompleksselt, kust on kuritegudeni viinud probleemid iga konkreetse noore puhul alguse saanud, kus nad on kukkunud n-ö eri ametkondade vahelisse auku ja kus oleme ehk üle reageerinud," rääkis Aeg.

"Selline n-ö teekonna kaardistamine eeldab kõigi asjasse puutuvate asutuste sisulist koostööd ja lastega töötavate spetsialistide koolitamist, et nad oskaksid lastega töötada, seda nii õiguskaitseasutustes kui ka toetavate teenuste puhul nagu näiteks lastekaitse või noorsootöö," selgitas Aeg.

Justiitsministeeriumil on kavas tegevused neljal suunal:

- Valdkondlikud uuringud ning õiguskaitsesüsteemi sattunud laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentside tõstmine, seda nii baas- kui täiendkoolituse vaates.