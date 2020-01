Justiitsministeerium: joobes juhid põhjustavad aastas 2700 kuritegu

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri selgitas, et raskete õnnetuste ennetamise üks probleem on Eesti väike võimekus alkohoolikuid ravida. “Eestis on alkoholi kuritarvitamise häire ravi võimekus ligikaudu 4000 patsiendile aastas. Ainuüksi joobes juhtimise kuritegusid pannakse aastas toime ligikaudu 2700. Alkoholijoobes kokku aga sooritatakse ligikaudu 7500 kuritegu aastas,” loetles Siitam-Nyiri ette.

2017. aasta novembris jõustusid joobes juhtimist puudutavad ulatuslikud muudatused. Karmistati neid karistusi, kus joobes juht põhjustab avarii, mille tagajärjel saab keegi surma või raske tervisekahjustuse. Varem sai sellise kuriteo eest karistada kuni 5 aastase vangistusega, siis nüüd saab inimese trellide taha saata 12 aastaks.

“Samuti on korduva joobes juhtimise eest ette nähtud kohustuslik šokivangistus ehk täielikult tingimisi vangistust ei või kohus enam sellise kuriteo eest mõista,” rääkis Siitam-Nyiri. Kui joobes juht on põhjustanud kellegi surma või raske vigastuse, on kohustuslik võtta temalt juhtimisõigus.

Vassimine vilja ei kanna

Varem leidus selliseid kurjategijaid, kes põhjustasid narkootikumide või alkoholi all õnnetuse ja põgenesid sündmuskohalt. Hiljem väitsid nad, et tarvitasid üht või teist alles pärast õnnetust. Riik sulges seadusaugu, kuna säärane olukord nimetati eraldi kuriteoks. Lisaks hakati korduvalt purjuspäi rooli taha istunud inimesi karmimalt kohtlema. “Joobes juhtimise eest on karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni 3-aastane vangistus; korduva joobes juhtimise eest on karistuseks kuni 4-aastane vangistus,” märkis Siitam-Nyiri. Korduvalt joobes juhtimisega politsei radarisse jäänud inimestelt võetakse lisakaristusena juhtimisõigus.