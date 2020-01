Jüri Saar: Savisaare kohtuasi on menetluslikult täielik läbikukkumine

Saar ütles Vikeraadio saates "Uudis+", et temas tekitab kurba tunnet kogu selle juhtumi menetluslik kulu, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Kui omal ajal esitati süüdistus, kui see kohtuasi algas, siis prokuratuur esitas oma versiooni, et on toimunud mingisugused asjad. Ja nüüd, kui on sellest möödas hulk aastaid, mida me siis teame toimunu kohta? Me ei tea tegelikult mitte midagi."

Ta lisa, et ehkki on olnud vihjeid, et Tallinna linnavalitsemises on toimunud mingisugused korruptiivsed tegevused ja nendega on seotud teised ja kolmandad isikud, pole tänaseks selgunud, kas need tegevused aset leidsid. "Ja see on menetluslikus mõttes minu meelest täielik läbikukkumine," sõnas Saar.

Saare sõnul on kaitsjad teinud oma tööd teinud väga hästi ja leidnud kõik süüdistuse nõrgad kohad ja menetluslikud möödalaskmised üles.

Delfi kirjutas täna, et Savisaare korruptsiooniprotsess lõppes ühe süüdimõistmise, kahe õigeksmõistmise ja ühe menetluse lõpetamisega.