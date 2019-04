Jüri Ratast on lennureisidel seni tabanud neli äpardust

Fred Püss reporter RUS 4

Panaviaticu lennuki salong Foto: Andres Putting

Peaminister Jüri Ratast on lennureisidel seni tabanud neli äpardust: ühel korral on ta koos kaaskonnaga lennukist maha jäetud, teisel korral ei saanud lennuk sihtkohas maanduda ja paaril korral on lennukil tulnud tehnilise rikke tõttu tagasi pöörduda.