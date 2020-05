Jüri Ratase sõnum Helmedele: valitsusliikmed tehku päriselt tööd. Selle asemel, et tuult tallata ja veskitega võidelda

"Pole tähtis, mis värvi on kass, kui ta hiiri püüab. Minu juhitav valitsus ja kõik selle asjassepuutuvad ministrid töötavad Rail Balticu valmimise nimel, nagu see sai koalitsiooni moodustamise ajal selgelt kokku lepitud," rõhutab peaminister Facebookis kirjutatud postituses. "Projekti rahastus ja valmimine on kindlalt Eesti huvides. Kui rahandusminister Euroopa Liidu tulevase pikaajalise eelarve läbirääkimistel neid Eesti positsioone kaitseb, siis polegi selle juures mõnes üksikküsimuses tema enda isiklikud eriarvamused tähtsad."

Ratas toonitab, et peab oluliseks, et valitsusliikmed teeksidki päriselt tööd ja pingutaksid eesmärkide nimel, milles ollakse kokku leppinud. "Selle asemel, et tuult tallata ja veskitega võidelda ning ühiselt kokku lepitud kohustusi hetke ajel kahtluse alla panna. Nii annavad nad ainult tarbetut lisatööd kõigile oma ametikaaslastele ning paljudele pühendunud inimestele, kes koalitsioonileppe elluviimise ja Eesti parimate huvide nimel iga päev tööd teevad."

Ratas viitab, et detsembris sai Eestis nurgakivi Rail Balticu raudteetrassi esimene osa - Saustinõmme maanteeviadukt Tallinna ringteel. "Samuti on sel ja järgneval aastal töös ja planeerimisel veel mitmed raudteeobjektid. Rail Balticu rajamine on väga oluline nii Eestile, Lätile, Leedule kui tervele Euroopa Liidule. Juba ülehomme arutan projekti seisu taas oma Läti ja Leedu ametikaaslastega. Oleme nendega leppinud kokku, et jälgime edenemist regulaarselt, et see meile ja tervele regioonile oluline transpordiühendus valmiks kindlasti Euroopa Liidu järgmise eelarve raames."

Siseminister Mart Helme, kes on EKRE esimees, ütles eile erakonna reklaamsaates "Räägime asjast", et Rail Balticu projekt ei lähe edasi. "Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid ja saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab. Ja see on suurel määral tänu sellele, et me oleme ta seisma pannud," ütles minister.

Rahandusminister Martin Helme kinnitas seda omaltpoolt ja lisas, et Rail Balticu raha on seni kulunud viaduktidele ja trammiliinile Tallinnas.