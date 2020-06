Jüri Ratase kuraditosin: EKRE vastuseis Euroopa taaskäivitamise paketile nulliti 13 punktiga

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse ministrid arutasid tänasel kabinetiistungil, kuidas peaks Eesti suhtuma mai lõpus Euroopa Komisjoni poolt välja käidud kokku 750 miljardi euro surusesse majanduse erakorralise turgutamise plaani.

Valitsusliidu erakonnad heitasid selle aja jooksul üles sisuliselt üksteisega risti vastu olevaid nägemusi. Peaminister Jüri Ratase Keskerakond oli avalikult ja väga valjuhäälselt plaani poolt. EKRE seevastu, eriti rahandusminister Martin Helme isikus, väljendas plaani suhtes väga suurt vastumeelt.

EKRE kahtlustas, et tegemist on sammuga nende poolt välistatava föderaalse Euroopa poole. Veel eile ütles rahandusminister Delfile, et tema meelest ei luba Euroopa Liidu aluslepingud pakutud EL-i kulutuste suurendamise skeemi majandus taastamiseks. Ta nõudis sõltumatut analüüsi küsimuses, kas lepingut on vaja muuta.

Ratase kavalad sõnad

Lisaks oli Helmele suureks probleemiks „valijate mandaadi“ puudumine. „Teine suurem probleem on mandaat valijatelt. Arusaadav, et on vaja kiiresti tegutseda, kuid seda asja pole kiiresti võimalik otsustada. See vajab põhjalikku arutelu vähemalt osa liikmesriikides. Ilma mandaadita pole otsused ja poliitika legitiimsed,“ sõnas rahandusminister eile Delfile.

Kuid täna ei takistanud need kahtlused ja kõhklused tal anda heakskiit peaminister Ratase poolt lauda käidud 13-punktilisele põhimõtete loetelule, millega anti valitsusjuhile voli hakata Euroopa Komisjoni kava alusel taaskäivitamise paketi paika panemise poole minema. Kui aga kord on asutud liikuma, on rongi juba peatama sundida pea võimatu. Ratas on veel kavala sõnastusega saavutanud ka selle, et EKRE nõudmised on justkui mainitud, kuid reaalselt ei saa nende järgi enam 750 miljardilist taaskäivituspaketi tulekut takistada.

Delfi toob ära heaks kiidetud seisukohad täismahus ja seletused, mida eri punktid tähendavad:

1. Eesti peab vajalikuks leida kiire ja tõhus viis aidata Euroopal ületada koroonakriisist tekkinud raskused. Oleme valmis osalema ühekordsel ja ajaliselt piiratud toetusmeetmete rakendamisel. Taaskäivitamise kava tuleb kinnitada konsensuse põhimõttel. Eestile on oluline Euroopa Liidu ühtsus ning koostöö. Näeme Euroopa Liitu kui riikide liitu, mitte kui liitriiki. Peame oluliseks sõltumatut analüüsi taaskäivitamise kava kohta, kas see on kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega.