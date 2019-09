Jüri Ratas vältis Sinise Äratuse relvakoolitustele hinnangu andmist

"Nüüd selle sinu poolt tõstatatud küsimuse osas kindlasti ma mõtlen ka sellele aspektile, kui kergesti me paneme igasuguseid pilte või informatsiooni sotsiaalmeediasse. Võib-olla siin mõttekoht eriti veel noorematele, kui nad seda teevad, et see jääb alatiseks sinna. Ja kindlasti see mõjutab ühel või teisel kujul ka nende teed, tulevikuteed, olgu see haridustee, olgu see töötamine, olgu see sõpradega suhtlemine. Nii et ma arvan, et sellele tuleks ka alati mõelda, kui teha ükskõik missuguseid postitusi," rääkis Ratas. "Ma saan aru su küsimusest, et sa küsid, et kummale poole ma kaldun. Aga mul on ka – ma tänan selle võimaluse eest – õigus ka vastata ja ma jään oma vastuse juurde," lisas Ratas.

Täpsustava küsimusena soovis Kaljulaid Rataselt teada, kas Eesti julgeoleku eest vastutavate asutustega on olnud kohtumisi või arutelusid, mis puudutavad paremäärmusliku radikalismi levikut Eestis. "Kas seda on arutatud? Kui on arutatud, siis mis on valitsuse tegevuskava, kuidas ära hoida seda, et see Eestis väljuks lihtsalt retoorika piiridest? Ja kui seda ei ole arutatud, siis miks ometi – eriti nüüd pärast nende piltide ilmumist rahvusringhäälingus – ja millal on siis kavas seda teha?" küsis Kaljulaid.

"Igasugust sellist vihkamistemaatikat, ükskõik mis kohast see ühiskonnas tuleb, kas paremalt äärest, vasakult äärest või keskelt, loomulikult on arutatud. Selleks on ju olemas valitsustasandil erinevad kohad, kus seda tehakse. Võib-olla kõige rohkem me vaatame nendele asjadele peale Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonis. Ja kindlasti neid teemasid – ma selles mõttes olen küsimuse püstituse nõus – tuleb hoida väga fookuses," vastas Ratas. Ta lisas veel, et tuleb pingutada ka selle nimel, et radikaliseerumist poleks ka retoorikas.