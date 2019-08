Jüri Ratas: valitsusel pensionireformi suhtes eriarvamusi ja mingeid pingeid pole

Peaminister kinnitas, et eilne arutelu oli väga sisuline ja positiivne ning mingeid pingeid valitsuses sel teemal pole. "Kui me räägime erakorralisest pensionitõusust, siis ega siin vastuolusid koalitsiooni ees ei ole. Seda toetavad kõik koalitsioonipartnerid,” ütles peaminister.

Lisaks kummutas Ratas vaidluste ja ultimaatumite mainimised: “Selle üle meil vaidlusi ei olnud ja need laused, mis täna ajakirjanduses kuidagi kõlavad, et on mingid ultimaatumid, või on erinev arvamus koalitsioonipartneritel, eilse arutelu põhjal, kus mina osalesin, nendel mingit alust ei ole.”

Ratas rääkis, et koalitsioon toetab pensionite erakorralist tõstmist, kuid on veel ebaselge, millal seda teha saab. See sõltub majanduse käekäigust ja sellest, kas on olemas rahaline kate.