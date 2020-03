Jüri Ratas: Vabariigi aastapäeval ei peaks ühiskonda lõhestama Andresteks ja Pearudeks

ERR vahendab, et Ratas sõnas Vikerraadiole antud intervjuus, et tema ei hakka lahterdama, kumb tegelane oli hea ja kumb mitte. Peaminister rääkis, et kui Andres Vargamäele tuli, siis oli tal idealistlik soov luua kodu, kuid elu muutis Andrest väga palju. Seevastu Pearu oli kavalam ja võttis elu lihtsamalt kui Andres.

"Mul on siiamaani silme ees, kui Andres saatis tütre kodust ära, sest talle meeldis kurameerida Pearu pojaga. Andres ütles, et tütar peab ära minema, aga Pearu seda ei teinud. Ehk mingites episoodides näeme, et pere ja laste hoidmist oli Pearul rohkem."

Ratas lisas, et Eestit tuleb ka 24. veebruaril kell 18.05 kuni 18.30 ehitada, rohkem sildu luua, rohkem ühendada. "Mitte ühiskonda eraldi nurkadesse tõsta ja lõhki lüüa."

Delfi on varasemalt kajastanud, et riigipea Kersti Kaljulaid peatus 24. veebruari kõnes pikalt just Andrese ja Pearu vastandmisel. "Andrese peres osati ka ikka mängida, tõsi, pigem nagu vargsi, et rõõm liiga silma ei paistaks. Pearu oli pealtnäha justkui lõbusam tegelane, aga tegelikult oli tema naljades ja tegemistes väga kõva annus kibedat kiusu, mis riivas valusasti ja seadis alailma ohtu nii tema enda tööga kui ümberkaudsete pingutusega loodu. Neid Pearusid meil paraku ikka leidub," märkis ta.