Jüri Ratas: tõestame oma tegevusega, et seisame kõigi Eesti inimeste eest

Ratas ütles erakonnakaaslaste ees peetud kõnes, et loodav valitsusliit hakkab tööle Eesti tervikliku arengu nimel ning seisab iga inimese heaolu eest, ka nende, kes tulevast valitsust veel ei toeta.

Keskerakonna esimees tõdes, et loodavale koalitsioonile on antud hävitavaid hinnanguid juba enne koalitsioonilepingu valmimist, kuid kolme erakonna roll ja kohustus on kartusi maandada ning ühiskonda rahustada. „Tõestame oma tegevusega, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus seisab Eesti tervikliku arengu, iga inimese heaolu ning Keskerakonnale oluliste väärtuste ja põhimõtete eest,“ rõhutas ta.

Ratas ütles, et ühiselt tuleb tasandada kahetsusväärselt suureks paisunud lõhesid siinsete kogukondade vahel – jõukamate ja vaesemate, maapiirkondade ja linnade ning liberaalse ja konservatiivse maailmavaatega inimeste vahel. “Meil on ainult üks Eesti ja see on loomulikult meie kõigi Eesti. Ma ei kujuta ette, et see saaks olla kuidagi teisiti,“ sõnas ta.

Ratas kinnitas kõigile kriitikutele, et Keskerakond ei lõhene ega murene, vaid läheb edasi veelgi tugevamana. Erakonna esimees tänas nii kolme erakonna delegatsioone kui ka erakonnakaaslasi ja toetajaid, kes ei tormanud uksi paugutama, vaid ootasid ära konsultatsioonide tulemused ning koalitsioonilepingu kavandi. „Lõplikke otsuseid ei ole kunagi mõistlik teha esmaste emotsioonide ja hirmude pinnalt. Lähtuda tasub siiski reaalsetest faktidest,“ leidis ta.

Ratas avaldas kahetsust, et riigikogu Keskerakonna fraktsioonist lahkus Raimond Kaljulaid. Ta lisas, et kuigi Kaljulaiu kandideerimine Euroopa Parlamenti kahjustab valimistel Keskerakonda, taotleb parteei siiski tugevat tulemust ning peab realistlikuks ühte või kahte kohta Euroopa Parlamendis.