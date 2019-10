Jüri Ratas teeb Mart Helme käsu maatasa: peaprokuröri ametisse nimetamise ajaraami ei saa seostada EKRE kohustusega leida ministrikandidaat

Lisaks kirjutab Ratas, et sotsiaalministeerium toetab oma valitsemissalas hasartmängumaksu vahenditest erinevaid ühinguid ja tegevusi. "Nende hulgas on näiteks abivajavate laste, eakate ja puudega inimeste toetamisele, aga ka võrdse kohtlemise edendamisele, vaimsele tervisele või vigastuste ennetamisele suunatud töö," märgib ta. "Taotlusi hindavad valdkonna spetsialistid ning nende tegevus on suunatud meie ühiskonna arendamisele ning abivajajate toetamisele. Demokraatlike riikide valitsused ei tee poliitilisi ettekirjutusi, milliseid inimõiguste, võrdse kohtlemise, huvikaitse või sotsiaalhoolekandega tegelevaid ühinguid ja initsiatiive avalikest vahenditest toetada võib ja tohib. Eesti Keskerakond seisab oma valitsustes sidusa ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad."

Tema selgitus tuleb selle taustal, et EKRE volikogu tegi täna avalduse, et valitsus peab lõpetama kõigi ideoloogiliste kodanikuühenduste riikliku rahastamise. "On ebaseaduslik, et Eesti LGBT ühingut toetatakse hasartmängumaksust laekuvatest summadest," väitsid nad.

Ratas ütleb, et valitsusse kuuluvatel erakondadel on võimalik oma muresid, südameasju ning ideid ühiselt erinevates koalitsiooni aruteluformaatides tõstatada ja arutada. "Poliitilised avaldused, deklaratsioonid või petitsioonid erimeelsusi tekitavates küsimustes ei aita kuidagi kaasa ühiste eesmärkide saavutamisele ning sisulise koostöö tegemisele. Seda enam, kui nendega astutakse koalitsioonipartneri ministrite valitsusaladesse personali- või rahastusotsuste tegemisel."