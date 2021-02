Jüri Ratas: Tallinna haigla ei oleks vaid tallinlaste jaoks, vähemalt pooled patsiendid oleksid mujalt Eestist

Keskerakonna juht ja endine peaminister Jüri Ratas ütles, et Keskerakond seisab seni selle eest, et Tallinna haigla saaks raha taaskäivituskavast. "Praegune valitsus peab pingutama, et need selgitused anda ka Brüsselile. Olles ise ülemkogus läbirääkimiste juures olnud, siis taaskäivitamiskava tehti sellepärast, et taastuksime tervis- ja majanduskriisist ja teeks rohe- ja digireforme. Tallinna haigla on selgelt kriisi parandamise objekt," oli Ratas kindel.

Keskerakonna juht lisas, et Tallinna haigla loomine ei tähenda ainult Tallinna inimeste teenindamist. "Vähemalt pooled patsientidest oleksid väljaspool Tallinnat. Selle eest peab seisma ka tänane valitsus, et selgitada Tallinna haigla olulisust Brüsselis," kõneles ta.

Ratas avaldas lootust, et kui valitsus näeb Brüsselis vaeva, õnnestub Tallinna haiglale vajalik raha taaskäivituskavast saada.